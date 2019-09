All Dënschdeg Owend um 20h enquêtéiert de Luc Capitani an engem mysteriéise Mordfall a stéisst dobäi relativ schnell op Widderstand bei den Duerfbewunner.

Am Éislek ass am Bësch de Kierper vun enger jonker Fra fonnt ginn. Den éischten Ermëttlungen no handelt et sech ëm dat 15 Joer aalt Jenny Engels. Seng Zwillingsschwëster Tanja gëtt nach vermësst. Esou vill dierf scho verrode ginn iwwert déi nei Serie „Capitani“.

Den Inspekter Capitani, ermëttelt zu Mënscht (Manscheid), e klengt Dierfchen am Éislek. Gottverlooss gëtt d’Géigend gewisen an awer spillt d’Relioun hei eng grouss Roll. De Bësch, mä virun allem d’Leit am Norde sinn ongewinnten Terrain fir den Inspekter aus dem Minette. Séier muss hie léieren, dass hei jidderee jidderee kennt. „Du bass net vun hei.“, muss sech den Inspekter aus dem Minett dacks unhéieren. Mä et muss een de Fanger an d’Wonn drécken, dat ass seng Method.

Ma genau dat huet de Schauspiller Luc Schiltz un senger Roll gereizt: „Sécherlech huet mäi Personnage, den Herr Capitani, e puer Prejugéë iwwer d'Éislek, wéi en do ukënnt. An dat hunn ech och flott fonnt, dass een deen esou Prejugéen huet, dann dohi kënnt an da mat de Leit do schaffe muss. An hie gleeft jo dann awer an dat Gutt an de Mënschen, mä seng Prejugéë ginn da jo och deelweis bestätegt.“

D’Serie spillt zwar am héijen Norden, ass awer zu Buerglënster gedréint ginn. An dat aus ënnerschiddleche Grënn, erkläert de Createur Thierry Faber: “Mir konnten eis et net erlaben, an dat richtegt Éislek dréinen ze goen. Aus techneschen an organisatoresche Grënn. Déi meeschte Leit wunne ronderëm d’Stad an da misst ee jo all Dag eng Stonn hin an zeréck fueren. Dat kritt een dann iergendwann net méi hin. Mir hu gesicht, mol net esou laang, fir en Duerf ze fannen, wat vill Bësch ronderëm huet. De gréissten Challenge war et dann, d’Buerg vu Buerglënster net ze weisen.“

Capitani gouf net chronologesch, mä no den Dekore gedréint. Mä dat war net déi eenzeg Erausfuerderung, erënnert sech d’Claude de Demo. Si spillt d‘Mamm vun den Zwillingen: „Et war déi éischte Kéier, dass ech wierklech op Lëtzebuergesch geschafft hunn. An dat huet mech och immens gefreet. Et war awer och net einfach. Den Thierry ass oft komm an huet meng Aussprooch verbessert. Ech sinn aus dem Minett a schwätzen eben och esou. Dat war komplizéiert dat erauszekréien, well ech schwätzen, wéi ech schwätzen an denken net wierklech doriwwer no.“

Déi schauspilleresch Leeschtung ass méi wéi iwwerzeegend, esou vill dierf scho verrode ginn.

D’Serie entwéckelt sech mat all Folgen iwwer den eigentleche Mordfall eraus. Iergendwa weess een net méi, wien hannert wiem hier ass. D’Police hannert dem Mäerder, d’Duerf hannert der Police oder awer d’Famill hannert dem doudege Meedchen.

Et freet ee sech, wien am Duerf iwwerhaapt éierlech ass ...

Eng lëtzebuergesch Krimi-Serie (12 Episoden vu 26 Minutten)

"Capitani" ass eng Produktioun vu Samsa Film an RTL Télé Lëtzebuerg, a Co-Produktioun mat Artemis Productions a Shelter Prod a mat der Participatioun vum Film Fund Luxembourg.

VIDEO: Capitani All Dënschdeg Owend um 20:00 Auer enquêtéiert de Luc Capitani an engem mysteriéise Mordfall a stéisst dobäi relativ schnell op Widderstand bei den Duerfbewunner

Synopsis : Wien huet d’Jenny Engel um Gewëssen?

Am Bësch, ronderëm dat klengt Duerf Manscheid, am Norde vum Land, gëtt den doudege Kierper vun engem jonke Meedche fonnt.

Fir an deem mysteriéise Mordfall ze ermëttelen, gëtt den Enquêteur Luc Capitani geruff. Mä de Luc, deen aus dem Minett staamt huet Problemer mat der Mentalitéit vun den Duerfbewunner eens ze ginn. Fir d’Enquête steet him déi jonk Polizistin Elsa Ley, zur Säit, wat aus dem Eck kënnt. Relativ séier gëtt den Enquêteur an eng komplizéiert Intrig verwéckelt, wou alles nëmme Schäin ass an all Duerfbewunner méi weess wéi wat en ziele well.

Am Laf vun der Enquête, muss de Luc net nëmmen de Mäerder verfollege mä och eng Denkweis briechen. Hie muss e System auserneen huele wou d’Leit sech géigesäiteg manipuléieren am Numm vum „allgemenge Wuelbefannen“.

Nodeems hien eng Ligen no der anerer entlarvt, muss och hie mat sengem Gewëssen an d’Rengt kommen an sech der erdréckender Wourecht stellen…

Filmteam & Acteuren

Auteur (Konzept & Iddi) : Thierry Faber | Réalisateur : Christophe Wagner | Produzent : Claude Waringo

Acteuren : Luc Schiltz, Sophie Mousel, Jules Werner, Claude de Demo, Jil Devresse, Konstantin Rommelfangen, Brigitte Urhausen, Julie Kieffer, Désirée Nosbusch, Luc Feit, Raoul Schlechter, Marc Limpach, Timo Wagener, Max Gindorff, Pierre Bodry, Joe Dennewald, Roland Gelhausen, Jean-Paul Maes, Jemp Schuster, Nicole Max, Esther Gaspart Michels, Al Ginter, Josiane Peiffer, Michel Tereba, Gabriel Boisante, Anne Klein, Renelde Pierlot, Monique Reuter, Jules Waringo, Matteo Wolf