Nieft den Editeure wäert och de Programm "Reading Luxembourg", deen 2018 an d'Liewe geruff gouf, zu Frankfurt vertruede sinn.

Am Abrëll hat de Ministère en Opruff gemaach, datt Editeure sech melle kéinten, fir op Lëtzebuerger Stand zu Frankfurt ze kommen. Dobäi sinn dëst Joer:

Black Fountain Press

Capybarabooks

Editions Gérard Klopp

Editions Guy Binsfeld

Editions Phi

Editions Saint-Paul

Hydre Editions

Kremart Edition

Op der Lay

Lëtzebuerg op der Frankfurter Buchmesse Mat engem méi grousse Stand, wéi déi Jore virdrun, ass de Grand-Duché op der gréisster Bicherfoire vun der Welt vertrueden.

De Communiqué vum Kulturministère

Weider ass et d'Informatioun, datt de Lëtzebuerger Stand dëst Joer 64 Metercarré grouss ass, datt sinn nach 16 Quadratmeter méi, wéi nach 2018.

Présentation de la présence luxembourgeoise à la Foire du Livre de Francfort et du programme Reading Luxembourg (20.09.2019)

Communiqué par: ministère de la Culture / Agence luxembourgeoise d'action culturelle En date du 20 septembre 2019, la ministre de la Culture, Sam Tanson a présenté, conjointement avec Marc Rettel, programme manager de Reading Luxembourg, la présence luxembourgeoise à la Foire du Livre de Francfort, du 16 au 20 octobre 2019. Celle-ci s'insère dans la stratégie globale de développement du secteur du livre poursuivie par le programme Reading Luxembourg, lancé en 2018 par le ministère de la Culture en collaboration avec l'Agence luxembourgeoise d'action culturelle (alac).

« C'est notamment à travers une présence régulière sur la plus importante foire du livre au monde, que le secteur du livre luxembourgeois développera une crédibilité et une visibilité internationales », a souligné Sam Tanson. La ministre a précisé les objectifs primaires ainsi poursuivis, à savoir le développement des réseaux internationaux des éditeurs luxembourgeois et la promotion du Luxembourg en tant que pays littéraire et créatif. En confiant l'exécution du programme Reading Luxembourg à l'alac, le ministère de la Culture entend proposer aux éditeurs, agents et auteurs internationaux une plateforme d'accueil et d'information représentant le secteur littéraire du Luxembourg à l'étranger, que ce soit sur les foires du livre, dans les négociations de licences ou pour les traductions.

Sam Tanson a profité de cette occasion pour annoncer le développement, dès 2020, de la présence luxembourgeoise sur les foires du livre françaises, telles que le salon du livre de Paris, ou encore le Marché de la Poésie (Paris). Parallèlement, des missions de sondage, visant à évaluer la pertinence d'une présence luxembourgeoise sur d'autres foires internationales seront lancées en Allemagne et au Royaume-Uni.

Marc Rettel a présenté le stand luxembourgeois à Foire du Livre de Francfort. Celui-ci se déclinera en un espace Business dédié à la promotion des éditeurs, des livres primés et des traductions, et un espace ReadingLX réservé à la présentation de livres sur le Luxembourg, sa culture et sa littérature. Avec 64 m2, la surface du stand s'élargit de 16 m2 par rapport à 2018.

9 éditeurs ont suivi l'appel lancé au mois d'avril et ont manifesté leur intérêt pour participer au stand du Luxembourg à la Foire du Livre :

• Black Fountain Press

• Capybarabooks

• Editions Gérard Klopp

• Editions Guy Binsfeld

• Editions Phi

• Editions Saint-Paul

• Hydre Editions

• Kremart Edition

• Op der Lay

Au total, plus de 170 titres, dont des ouvrages primés (prix Batty Weber, prix Servais, Lëtzebuerger Buchpräis ...), des traductions d'auteurs luxembourgeois ou encore des traductions d'ouvrages de la littérature mondiale vers le luxembourgeois représenteront le secteur du livre luxembourgeois à Francfort.

Dès l'ouverture officielle, le 16 octobre 2019 à 15 heures en présence de la ministre de la Culture, un programme cadre composé de présentations, de panels et de réceptions mettra en valeur le livre luxembourgeois sur le stand national à Francfort.

« Reading Luxembourg, ce n'est pas seulement la Foire du Livre de Francfort », a expliqué Marc Rettel, « tout au long de l'année, des efforts de promotion et d'export sont menés dans le cadre du programme Reading Luxembourg, en collaboration avec les représentants nationaux et internationaux de la chaine du livre. » Ainsi, un voyage de presse, organisé en septembre 2019, visait la promotion du secteur du livre auprès des professionnels internationaux. Dans le même cadre, Reading Luxembourg soutient la professionnalisation du secteur national en organisant des ateliers thématiques portant sur des sujets tels que le réseautage international et la négociation internationale des droits du livre.

Prochain rendez-vous : l'événement de lancement de la présence luxembourgeoise à la Foire du Livre de Francfort aura lieu le 7 octobre 2019 à 18h30 à l'Ambassade du Luxembourg à Berlin, en présence d'auteurs de la shortlist du Lëtzebuerger Buchpräis (prix du livre luxembourgeois) 2019.

Davantage de renseignements peuvent être retrouvés sur le site internet : www.readingluxembourg.lu