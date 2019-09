De Schauspiller Aron Eisberg hat an der Serie "Star Trek: Deep Space Nine" d'Roll vum Nog gespillt.

Trauer bei de Fans vun der Serie "Star Trek: Deep Space Nine". Den Aron Eisenberg ass e Sonndeg am Alter vu 50 Joer verstuerwen. Dat huet seng Fra e Sonndeg iwwert déi sozial Medie matgedeelt. Den Amerikaner hat an der Serie d'Roll vum Nog gespillt.

U wat de Schauspiller gestuerwen ass, ass net bekannt. E Samschdeg eréischt hat seng Fra matgedeelt, datt den Aron Eisenberg an der Klinik géing leien a säin Zoustand eescht wär. Um Sonndeg koum dunn d'Nouvelle vu sengem Doud.