Nieft de Portes Ouvertes vu Ministèren, der Chamber oder dem Stater Gemengenhaus ass op dem leschte Septemberweekend och den "Urban History Festival".

Dee gëtt organiséiert vum City Musée. Hei ass de ganzen Helleg-Geescht-Plateau matagebonnen.

Am Asaz ass och den Raphael Gindt. Den Artist ass bekannt fir seng ganz markant Wierker. Op der Plaz vum City Musée war fréier de Conservatoire.

Den Urban History Festival ass och nach um Sonndeg vu moies 10 bis owes 20 Auer.

Hei d'Schreiwes vun der Chamber



Theater an der Chamber: un grand succès Environ 2.300 visiteurs ont profité de la Journée Portes ouvertes des institutions, placée cette année sous le signe du 100ème anniversaire du suffrage universel, pour découvrir le Parlement luxembourgeois. Pendant toute la journée du samedi 28 septembre, c’était la file sur le tapis rouge devant l’Hôtel de la Chambre, notamment pour obtenir les tickets très prisés pour la pièce théâtrale « Theater an der Chamber ! »

Quels événements ont mené au droit de vote des femmes ? Quels partis politiques étaient en faveur de l’introduction du suffrage universel ? Lesquels étaient contre ? Pour célébrer le centenaire du droit de vote, la Chambre et le Théâtre national du Luxembourg (TNL) ont mis sur pied une pièce théâtrale reproduisant des scènes des séances plénières ayant mené au suffrage universel. Sous la direction artistique de Frank Hoffmann, les acteurs du TNL ont replongé le public dans une période clé de l’histoire parlementaire et qui ont abouti, avec le droit de vote des femmes, à un changement progressif et décisif de la vie politique du Grand-Duché. La représentation théâtrale était dans un mélange des trois langues utilisées à l'époque, c'est-à-dire le français, l'allemand et le luxembourgeois. La pièce théâtrale sera retransmise prochainement sur la chaîne parlementaire ChamberTV.

Des visites plurilingues pour découvrir le travail parlementaire

Grâce à des visites guidées plurilingues, les citoyens ont pu découvrir les coulisses de la Chambre des Députés et se faire une idée du travail législatif mené à la Chambre. Les visiteurs sont passés par la salle plénière où se déroulent les débats, par les tribunes, par la régie de Chamber TV ou encore par une salle où se tiennent les réunions des commissions parlementaires. Une bonne partie des 60 députés de la Chambre étaient présents pour discuter avec les citoyens et répondre à leurs questions concernant leur rôle et leur travail quotidien.