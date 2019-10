Et ass eng vun de berühmtste Romanfiguren eiser Zäit, 50 Joer méi spéit soll d'Pippi Langstrumpf nei verfilmt an de Kino kommen.

Déi 10 Joer jonk Inger Nilsson huet an der Roll als "Pippi Langstrumpf" Millioune Kannerhäerzer eruewert. An Däitschland, an deemno och bei eis, huet d'Serie vum Astrid Lindgren 1971 hir Première gefeiert. Elo plangen déi Responsabel vu Studiocanal an Heyday Films an Zesummenaarbecht mat der Astrid Lindgren Company eng Neioplo.

Gewosst ass nach net, wien d'Roll vum "Pippi Langstrumpf" iwwerhëlt, dofir ass mam David Heyman e richtegen Expert a Saache Roman-Verfilmunge fir de Projet engagéiert ginn. De Produzent ass ënner anerem fir d'Harry-Potter-Filmer responsabel, e Paradebeispill fir eng gelonge Kannerbuch-Adaptatioun.

De fäerdege Film soll souwuel dat Verspilltent, wéi och den Déifgang vun der Originalversioun op der Leinwand erëmspigelen. D'Geschicht vun engem onofhängegen, staarken an engagéierte Pippi Langstrumpf ass och haut nach ëmmer relevant. Et ass eng Figur, déi besonnesch an der haiteger Zäit muss héichgehale ginn.

Wéini den neie Film an d'Kinoe komme soll, steet nach net fest, d'Dréiaarbechte kéinten awer schonn 2020 ufänken. Et ass duerchaus méiglech, dass d'Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf schonn dat Joer drop d'Leinwänn onsécher mécht.