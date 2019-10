"Texter iwwert de Mëllerdall" zu Waldbëlleg, "Der Regen" am Kasemattentheater, "La Finale" zu Esch an "Saison 1" mam Florence Minder am Kinneksbond Mamer.

Liesung iwwert de Mëllerdall 5.10.2019 20h00



Literaresch Texter iwwert de Mëllerdall, iwwert seng natierlech Schéinheeten, mee och d’Soen an déi impressionant Personnagen ewéi den Hierger, d’Griselinde, d’Goldfrächen, an natierlech de Renert stinn am Mëttelpunkt vun enger Liesung um Kärespäicher vun der Heringer Millen.

Nieft dem Michel Rodange, dee jo zu Waldbëlleg gebuerg gouf, sinn dat Wierker vu Mil Goerens, Germaine Goetzinger, Daniel Heintz, Léon Kirsch, Michel Lentz, Cornel Meder, Roger Muller, Mathias Ruden, Nik Welter a Batty Weber.

Et liesen Eugénie Anselin a Steve Karier mat Musek vum Benoît Martini a Michel Pilz.

Umeldungen iwwer fuuss@waldbillig.lu oder 87 89 88.

"Der Regen" am Kasemattentheater 4. & 5.10.2019 20h00

Am Monolog "Der Regen" vum Daniel Keene geet et ëm d'Hanna, déi hir Geschicht erzielt. Vru laanger Zäit krut se vu Leit Saachen iwwervertraut, dono gouf se an en Zuch gesat, vun deem se net wosst, wour e géing hifueren. Ëmmer erëm geschitt dat hir. Si fänkt u sech mat de Saachen ze beschäftegen, déi se de Leit well erëmginn, soubal se nees do ass.

Dësen Text, deen d'Thema Deportatioun ganz subtil upaakt, huet och haut seng Aktualitéit. D'Nicole Max huet 2018 beim Monodrama-Festival déi franséisch Versioun gespillt, déi se och elo nach ëmmer a Frankräich opféiert. Fir de Kasemattentheater ass se an der däitscher Versioun ze gesinn.

"Der Regen" am Kasemattentheater

Florence Minder "Saison 1" am Kinneksbond zu Mamer 4.10.2019 20h00

Léiwer Netflix wéi Theater? A wann een et géing kombinéieren?

Déi franséisch Actrice Florence Minder presentéiert eng "Série théâtrale", déi funktionnéiere soll wéi déi gefilmte Serië mat Cliffhanger an allem, wat Spannung opbaut.

Mat vill Humor am Stand-Up-Stil ginn dräi Espisoden erzielt ronderëm d'Heldin, déi als Geisel am Amazonas festgehale gëtt a probéiert fortzekommen. Mä geet dat? Fortsetzung am zweeten Episode!

Fir ze laachen an d'Couche doheem mat der Theaterfotell ze wiesselen.

"Saison 1" Am Kinneksbond

"La finale" als Ouverture am Escher Theater 5. & 6.10.2019

Sechs Dänzer sinn op der Bühn fir e Casting a wësse guer net, wat op se duerkënnt. Gefuerdert gëtt, datt se sech a verschidden Danzstiler beweisen: Steppdanz, Krump oder Popping, dat ass eng Form, bei där d'Muskelen wéi Robotere beweegt ginn. Alles an allem

D'Choreographin Josette Baïz bréngt hei op dynamesch Manéier verschidde Genren a verschidde Perséinlechkeeten op d'Bühn.

Wie Loscht huet selwer "Popping" ze probéieren, dee kann e Sonndeg 6. Oktober tëscht 10 an 12 Auer bei engem Atelier derbäI sinn.