"D'Nana ass nees do!" Mat deene Wierder gouf d'Skulptur "La Grande Tempérance" lescht Woch vun der Stater Buergermeeschtesch op en Neits ageweit.

D'Statu, déi 6 Meter héich a 600 Kilo schwéier ass, gouf schonn 1995 am Kader vun enger Expo an der Stad ausgestallt.

Am Kader vum Kulturjoer 95 goufen 11 faarweg Skulpturen vun der Niki de Saint Phalle uechtert d'Stad exposéiert. An déi haten nawell fir Diskussiounsstoff gesuergt, well se deemools wärend der Schlussprëssessioun zougedeckt waren. Déi deemoleg an aktuell Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer erënnert sech nach gutt: "D'Skulpturen u sech, wéi mir de Vernissage haten, huet all Mënsch ganz flott fonnt. Se waren net verhüllt ginn, fir eppes ze verstoppe wéinst der Schlussprëssessioun, mä well dee Moment vum Vernissage alles sollt gewise ginn an net scho virdrun."

Wéi d'Ausstellung eriwwer war, huet d'Stad Lëtzebuerg zesumme mat der Banque Générale an der Post "La Grande Tempérance", déi deemools nieft dem Centre Hamilius stoung, kaf. Fir 15 Millioune Frang - ëmgerechent ronn 375.000 Euro. Déi Zäit war dat vill Geld, betount d'Lydie Polfer.

Wou dunn decidéiert gouf, datt den Aldringer nei amenagéiert an d'Gebaier ofgerappt géinge ginn, huet d'Skulptur misse protegéiert ginn. D'Restauratrice vun den Stater Muséeë Gisèle Reuter: "Wéi mir se deemools am Dezember 2011 fortgeholl hunn nieft dem Centre Hamilius, do si vill Leit, déi do all Dag de Bus geholl hu fir op d'Aarbecht an Owes fir heem, déi gesot hunn: 'Mir hu se ni gesi gehat. Ah hei stoung eng Nana?'".

Bis op Duisburg ass se transportéiert an dunn restauréiert ginn. An hirer voller Pracht steet se dann elo erëm an der Stad - um Piquet: "Se ass elo hei wierklech op enger ganz schéiner Plaz, wou se och dat schéint Gebai vun der Post hannert sech huet. Ech mengen, dat ass och elo wierklech bëssen hire Présentoir, a se stécht ganz schéin do eraus", sou d'Gisèle Reuter.

© RTL Archiv

Deemools, wou de Projet Hamilius ausgeschriwwe gouf, war eng Konditioun, fir der Niki de Saint Phalle hiert Wierk mat anzebauen. "Codic" huet d'Plaz lénks nieft dem Postgebai erausgesicht, wou ee se vun elo u vun alle Säiten bewonnere kann.

De ganze Parcours, déi d'Skulptur an de leschte Jore gemaach huet, an d'Polemik, déi et am Kulturjoer opgrond dovu gouf, fënnt een op RTL.lu.