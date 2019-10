De Serge Tonnar & Legotrip si bekannt dofir, hir Musek op aussergewéinleche Platzen ze presentéieren.

Esou och an hirem rezente Projet, dee sech “Kierch am Duerf” nennt. Hei spillen si mat engem Chouer a verschiddene Kierchen a Kapellen. Am Ganze sinn et 5 Kierchen an 12 Concerten.

Hei triede si awer net eleng op, mee mat engem Chouer. Deen ass duerch en Opruff an e Casting entstanen. Well net genuch Männer sech gemellt haten, ass um Enn e renge Fraechouer doraus ginn.

D'Stécker, déi gespillt ginn, si Lidder aus der Kollektioun vum Serge Tonnar & Legotrip, ma fir d'Kierchen-Situatioun misste se deelweis ëmgeschriwwe ginn. Dat hunn ënnert anerem de Jean-Marie Kieffer an de George Urwald gemaach. Ma de gréissten Deel huet de Pianist vu Legotrip, den Eric Falchero, arrangéiert.

A leschte Weekend war dann och schonn den éischte Concert. An zwar zu Helzen an der Helzerklaus. Eng kathoulesch Pilgerkapell, déi am Bësch verstoppt läit an e ganz besonnesche Charme huet.