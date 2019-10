Lëtzebuerg a seng Museker am Ausland representéieren. Dat war d'Zil vun der eemoleger Geleeënheet, déi den OPL mat enger Südamerika-Tournée ergraff huet.

Den OPL ass grad zeréck vu senger éischter Südamerika-Tournée. Zwou Woche laang gouf a Brasilien, Argentinien an Uruguay a renomméierte Concertssäll gespillt. Eng eemoleg Geleeënheet fir den OPL a säin Dirigent de Gustavo Gimeno, Lëtzebuerg a seng Museker am Ausland ze representéieren. D’Jenny Fischbach hat Chance beim exklusive Concert am Teatro Colon zu Buenos Aires mat dobäi ze sinn.

Den Teatro Colon, deen Enn vum 19. Joerhonnert gebaut gouf, gehéiert duerch seng Akustik, seng Gréisst, ma och duerch seng Geschicht zu engem vun de beschte Concertshaiser op der Welt. Den OPL hat Chance, op senger Südamerika-Tournée a genee dësem Haus ze spillen - an engem quasi ausverkaafte Sall.

De litauesche Star-Violonist Julian Jachlin huet den OPL op engem Deel vu senger Südamerika begleet a spéitstens bei senger Zugab am Teatro Colon war de Publikum begeeschtert.

Niewent senge Concerten huet sech den OPL déi ganz Tour iwwer awer och fir sozial Projete wéi zu Buenos Aires an der bekannter Favela Barrio 31 engagéiert. Dat Ganzt an Zesummenaarbecht mat der Fondatioun EME, déi Musek op déi Plaze bréngt, wou se normalerweis net erkléngt.

Fir den OPL, souwéi och fir seng ganz technesch Ekipp, war dës Tournée mat Sécherheet een Erfolleg. A vläicht war et och net de leschte Besuch a Südamerika.