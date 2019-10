1989 ass un der Grenz zu Ungarn den eiserne Rideau verschwonnen. Et war d'Virspill zum Fall vun der Berliner Mauer, de 9. November.

Am Kader vum CinEast Festival kann ee sech an der Abtei Neimënster den Ament eng Ausstellung ukucken, déi op déi physesch Maueren an déi sozial Barrièren an eiser Gesellschaft opmierksam mécht.

D'Ausstellung mam Titel "Down with walls!", déi an Zesummenaarbescht mam Institut Pierre Werner organiséiert gouf, weist 6 fotografesch Projeten, déi de Fokus op Barrière leet, déi Länner, Communautéiten a Mënsche vuneneen trennen.

Nach bis den 20. Oktober kann ee sech d'Ausstellung an der Abtei Neimënster ukucken.