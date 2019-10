Um Samschdeg den Owend haten déi 7 Muséeë vum Gruppement vun de Stater Muséeën hir Dieren nees fir de grousse Public opgemaach.

Déi 19. Editioun stoung dëst d'Joer ënnert dem Motto "Museums - be moved".

Speziell war déi Kéier, dass 7 Athleten aus verschiddene Beräicher, d'Roll vum Guide iwwerholl haten.

A wéi och soss déi Editioune virdrun, goufen nees eng sëlleche Concerten, Visitten, Ateliere fir Kanner a kulinaresch Surprisen ugebueden.

An der Villa Vauban goufen thematesch Visitten organiséiert. Hei konnten d'Visiteure wärend der Nuit des Musées verschidde Wierker vum Corneille Lentz entdecken, souwéi d'Kasematten am Park vun der Villa.

Am Casino an der Ënneschtgaass, hat de belsche Collectif LAb(au) eng speziell Enseigne mat Luuchten un der Fassad vum Gebai installéiert, dëst am Kader vun der Expo "If Then Else".

Am City Musem konnten d'Kanner eng Mieresjongfra aus Origami bastelen.

Am Geschichtsmusée sinn d'Visiteuren op eng speziell Guide gestouss. Hei huet déi fréier Politikerin a Fechterin, Colette Flesch d'Roll vum Guide iwwerholl, dëst am Kader vun der neier Ausstellung #WIELEWATMIRSINN, iwwer 100 Joer Walrecht zu Lëtzebuerg.

Am Naturmusée konnten d'Visiteuren déi nei Expo "Geckeg Vullen" entdecken.

De Musée Dräi Eechelen gouf duerch d'Lampionen, déi speziell fir d'Nuit des Musées vum briteschen Artist Bryan Tweedle a senge Schüler entworf gi waren, an d'Zeen gesat.

Am Mudam sinn d'Visiteure schlussendlech an de Genoss komm vum Victor Kraus Grupp, et sinn dat 7 Lëtzebuerger an International Museker, souwéi der Ouverture vun der neier Expo vum albanesche Kënschtler Anri Sala.

Groussen Ofschloss vun der Nuit des Musées war am Aquarium vum Casino an der Stad mat DJ.



Den Datum fir déi 20. Editioun vun der Nuit des Musées steet och scho fest. Si ass samschdes, den 10. Oktober 2020.