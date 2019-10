De René Scho war exklusiv de Bouwe-Chouer "Regensburger Domspatzen" fotograféieren, deen zu Jonglënster gespillt huet.

Am Kader vun 100 Joer Lënster Gesang huet dee weltberühmte Bouwe-Chouer "Regensburger Domspatzen" ee formidabele Concert zu Jonglënster (26.10) an der Kierch (26.10) an eng feierlech Mass an der Basilika zu Iechternach (27.10.) gesongen.

Freides, den 22. November, ass iwwerdeems ee grousse Gala-Concert mat alle Musiken a Gesangveräiner aus der Lënster Gemeng am Centre Gaston Stein als Ofschloss vum Centenaire.

Fotoe vum René Scho.