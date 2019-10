Am Tramschapp um Lampertsbierg fänkt e Samschdeg de Salon vum CAL, dem Cercle artistique luxembourgeois, un.

D'Ausstellung leeft bis de 14. November.

Da fänkt e Méindeg d'Art Week un an am Kader dovunner gouf um Donneschdeg um Glacis eng Statu ageweit vum éisträichesche Kënschtler Erwin Wurm, dee bekannt ass fir seng Skulpture vun zäitgenëssescher Konscht an extravagante Wierker.

Zum Beispill hat hien 2006 een Eefamilljenhaus um Daach vum Musée fir Modern Konscht zu Wien installéiert, seng Wierker sinn och dacks vun engem gewëssenen satireschen Humor gekennzeechent.