Am Iran hunn e Samschdeg iwwer 200 Filmproduzenten, Dréibuch-Auteuren a Schauspiller géint déi staatlech Zensur protestéiert, déi ëmmer méi streng gëtt. Mëttlerweil mussen Dréibicher an ëffentlech Presentatioune vu Filmer fir d'éischt am Kulturministère autoriséiert ginn.

An engem Schreiwes un den Chef vun der Justiz wiere sech d'Leit aus dem Secteur géint Diskriminéierung, Ënnerdréckung a souguer Prisongsstrofen.