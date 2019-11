Extrem sympathesch an eng immens Stëmm. Esou kéint een den Optrëtt vum Stefanie Heinzmann um Sonndeg den Owend am Atelier resuméieren.

Déi Schwäizer Sängerin huet hire mëttlerweil scho fënneften Studio-Album erausbruecht an ass grad op grousser Tournée. Si steet elo am November bal all Dag op enger Bühn.

Den Optrëtt am Atelier war no Bern a Basel eréischt den drëtten Concert. An d'Stefanie Heinzmann huet sech virum Gig Zäit geholl fir mam Raoul Roos iwwert seng Carrière an d'Lëtzebuerger Sprooch ze schwätzen!

Lëtzebuerg-Fan Heinzmann Extrem sympathesch an eng immens Stëmm. Esou kéint een den Optrëtt vum Stefanie Heinzmann um Sonndeg den Owend am Atelier resuméieren.