75 Joer no der Liberatioun vu Lëtzebuerg duerch alliéiert Zaldote gëtt de Bezuch zu dëser däischterer Zäit lues awer sécher manner.

A grad elo, wou uechter Europa de Rietsextremismus erëm zouhëlt, ass et sécherlech net vu Muttwëll, sech ze erënneren, wéi dat deemools war.

Péiteng, dat war eng vun den éischte Gemengen, déi befreit goufen a genee do gëtt et elo eng grouss Ausstellung iwwert den 2. Weltkrich.

Wéi war d'Liewen hei am Land ënnert der Nazi-Diktatur a wéi eng Léier gouf doraus gezunn? Genee dat kann een op dëser Expo erliewen. An dobäi sinn och vill Anekdoten an historesch Géigestänn, déi nach eng Kéier opliewen.