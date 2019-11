De Premier- a Medieminister seet, den Audit hätt net am Tirang geleeën an hie selwer hätt en och gelies.

"Et ass keng Iwwerraschung an et ass näischt ze verstoppen!", dat sot de Premier- a Medieminister Xavier Bettel en Dënschdeg no der Medien- an Digitalisatiouns-Kommissioun an der Chamber.

De Xavier Bettel reagéiert domat op een Audit iwwer de Filmfong, deen RTL e Méindeg op der Antenne thematiséiert huet. Hien hätt den Audit maache gelooss, well Leit am Secteur no méi Sue gefrot hätten an hie géing net einfach e Scheck maachen, fir méi Moyenen ze ginn - dofir wär dësen Audit gemaach ginn. An e wär net am Tirang gelant, de Premier- a Medieminister erkläert:

Xavier Bettel: „Ech hunn deen Audit och kritt. Den Audit ass net an engem Tirang gewiescht. Den Audit ass verschafft ginn. Do sinn Aarbechtsgruppe gewiescht mat den Acteuren, fir ze kucken, wéi ee kéint aus deene verschiddene Verbesserungsvirschléi och Realitéit maachen. An ech hunn der Chamber och matgedeelt, - e Méindeg ass déi normal Pressekonferenz, déi ech mam Filmfong hunn - datt ech och d'nächst Woch bei si kommen, fir hinnen och déi nei Presentatioune virzeschloen."

Filmfong-Audit / Reakt. Xavier Bettel

Nohake vum Annick Goerens: „Dir sot dat ass net am Tirang gelant. Ma et gouf jo awer net an der Chamber mat den Deputéierten debattéiert, dat ass déi eng Fro. An et gouf jo elo och net een vun der Chamber mat agebonne fir do matzeschaffen".

Xavier Bettel: „Wéi ech den Audit kritt hunn, hunn ech der Chamber e ginn. Ech kann net méi maache, wéi en ze ginn. Wann ech net geruff gi vun iergendengem: elo maacht Dir e Reportage an da seet jiddwereen, ech misst elo mat agebonne ginn. Ech hunn e virun 10 Méint hei deposéiert, dat heescht ech hunn en toute transparence hei geschafft".

Dat gesäit den Deputéierten vun de Piraten Sven Clement awer ganz anescht.

Sven Clement, Deputéierten Pirat: „Mir krute relativ séier vum Premier gesot, datt hien dat haut net wéilt thematiséieren. Et géif och net um Ordre du Jour stoen an hie géif sech wonneren, datt sech d'Chamber 10 Méint laang net dofir interesséiert hätt. Do muss ech dann awer de Ball zeréckspillen. Säi Parteikolleg [den Guy Arendt n.d.l.r] ass President vun der Kommissioun an deen huet et och 10 Méint laang net op den Ordre du Jour gesat, soudatt d'Chamber sech guer net konnt domat befaassen."

Obwuel den Audit global gekuckt positiv ausgefall ass, esou gouf op eng ganz Rei Mëssstänn higewisen. An trotzdeem huet de Xavier Bettel de Budget vum Filmfong gehéicht, d'Fro un de Premier- a Medieminister: firwat?

Xavier Bettel: "De Fait war, datt op verschiddene Punkte „possibel" also „méiglech" Interessekonflikter kéinte sinn. Ech kann Iech just soen, datt all déi Saachen, déi hätte kënne sinn, haut net kënne stattfannen an dat ass dat, wat fir mech wichteg ass. Dat heescht, datt mer haut all méiglechen/potentiellen/possibele Problem wierklech probéiert hunn, eben och duerch den Audit an eben och duerch déi Mesuren, déi geholl gi sinn, total aus dem Wee ze goen. Ech stinn hannert dem Secteur."

E Méindeg sollen déi politesch Conclusiounen, déi zesumme mam Secteur aus dësem Audit geholl goufen, dem Public presentéiert ginn.

D'CSV huet en Dënschdeg beim Chamberpresident iwwerdeems ugefrot, datt een neie Punkt op den Ordre du Jour vun der nächster Budgetskontrollkommissioun soll kommen. An deem Zousazpunkt geet et drëms, d'Cour des Comptes mat enger Kontroll vum Filmfong senger Finanzgestioun ze beoptragen.

Déi zoustänneg Chamberkommissioun gouf op den nächsten Dënschdeg vertréischt, fir eppes méi iwwer d'Conclusioune gewuer ze ginn.