Wat heescht et, ze falen? D'Wuert „tomber“ huet ganz ënnerschiddlech Bedeitungen...

Vun „tomber" am eigentleche Sënn bis zu „tomber amoureux - sech verléiwen. De Begrëff ka positiv oder negativ gedeit ginn. Den Dänzer a Choreograph Giovanni Zazzera huet säin Danzstéck „Until you fall" op deenen Interpretatiounen opgebaut. Den Giovanni Zazzera versetzt seng Personnagen a verschidde Liewenssituatiounen a Geschichten, an deene sech de Public erëmfanne kann. Hien huet och d'Erfarungen an Emotioune vun de fënnef Dänzer an d'Beweegungen an de Rhythmus afléisse gelooss.

„Until you fall" leeft nach bis den 9. November am Escher Theater.