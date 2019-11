D'Ekipp vun RTL war an der Redaktiounskonferenz vun der "Stëmm vun der Strooss" mat derbäi.

De Michel Hoffmann ass de Chefredakter vun der Zeitung. 4 bis 5 mol am Joer mussen tëschent 30 bis 60 Säiten gefëllt ginn, e Full-time-Job fir hien a säi ganzt Team. Seng Aufgab ass et, dat Ganzt z'iwwerwaachen an op verschidde prioritär Reegelen oppassen.

Wann de Layout bis stëmmt, geet et no sëlleche Kontrollen an d Imprimerie, wou d'Aarbecht lass geet, fir d'Zeitung bei de Client ze kréien. Och dorëms musse si sech këmmeren.

Et ass d'Ausdroen, wat am ustrengendsten ass, an awer schätzt all eenzelen hei dës ofwiesslungsräich Aarbecht.

Net nëmme schaaft d'Konzept vun dëser Zeitung zanter 1996 vill Aarbechtsplazen, ma et gëtt deene betraffene Persounen och nees d'Chance, sech an d'Aarbechtsliewen z'integréieren.

Och d'Croix-Rouge schafft zanter laanger Zäit Hand an Hand mat der Stëmm vun der Strooss zesummen. De Marc Crochet, Sous-Direkter vum Roude Kräiz confirméiert ons den Erfolleg. D'Directrice ass houfreg iwwert de Succès vun der Zeitung, weess awer och, dass duerch d Liesen d'Leit vun der Redaktioun nees eng Plaz an der Gesellschaft fonnt hunn an och Unerkennung domat kruten. An awer bleift ëmmer nees deen nämmlechte Wonsch, dass sech méi Leit d'Zeitung abonnéieren.

Bannent 23 Joer koumen 100 Editiounen eraus. An deem Sënn "Happy Birthday" fir déi 100sten Editioun.