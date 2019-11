Iwwer Politik a Gesellschaft informéieren an Debatte lancéieren, dat ass d'Missioun vun der Zäitschrëft Forum.

Se kënnt all Mount eraus a behandelt ee spezifescht Thema vun Europapolitik, Kino, Suen bis zum Thema Gléck vun dësem Mount.

De Forum feiert mat dëser Editioun ee ronne Gebuertsdag, et ass d'Nummer 400.

Direkt bei der Péitruss huet de Forum seng Redaktioun, hei stinn zwar nëmmen 3 Büroen, ma hannert der Zäitschrëft sti vill méi Leit, an zwar eng Rëtsch benevole Auteuren. Et ass eng ASBL, déi d'Zeitung erausbréngt, politesch onofhängeg an oppe fir all Zort vu politeschen Debatten.

Et ass also ee Kollektiv. 1976, also virun iwwer 40 Joer, ass déi éischt Editioun vum Forum erauskomm. Zanter hir kënnt am Prinzip 11 Mol d'Joer eng nei Zäitschrëft eraus. De Forum steet fir eng kritesch Debatt iwwer d'Gesellschaft, d'Politik an d'Kultur zu Lëtzebuerg an och iwwer d'Grenzen eraus.

D'Auteure kommen aus ville verschiddene Milieuen: Politiker, Akademiker an och einfach Leit, déi eppes ze soen hunn. D'Auteure kommen dacks mat Iddie bei de Forum, munchmol gi si och zu verschiddenen Theme kontaktéiert. Donieft ginn och Evenementer ënnert dem Numm „Public Forum“ organiséiert, wou Experte mat de Bierger iwwer Politik diskutéiere kënnen.