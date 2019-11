Am Kader vun deem ronne Gebuertsdag huet d’Asti e Buch vum Guy Stoos erausbruecht.

E Buch mat Karikaturen, wou beispillsweis d’Zesummeliewe vun den Auslänner zu Lëtzebuerg an d’Flüchtlingskris thematiséiert ginn.

Mat Hëllef vu deem Buch erënnert d’Asti un de weltwäite Kampf vun de Karikaturisten. Der Associatioun no wiere Karikaturisten dacks a Liewensgefor, well se e satiresche Bléck op déi politesch a sozial Aktualitéit vun hirem Land hunn. De Guy Stoos, deen ee vun de Matgrënner vum Neie Feierkrop war, huet an deem neie Buch ënnert anerem d’Flüchtlingskris thematiséiert.

Mam Buch wollt Asti ebe vun der Geleeënheet profitéieren, fir verschidde Sujeten unzeschwätzen an datt d'Leit hir Meenungen an deem Kontext weiderentwéckelen. Besonnesch d’Zesummeliewe vun den Auslänner gëtt karikaturéiert. All Joers kommen 23.000 nei Auslänner op Lëtzebuerg. 2008 gouf d’Integratiounsgesetz zu Lëtzebuerg gestëmmt. D’Gesetz wier awer net méi zäitgeméiss a misst nei definéiert ginn, fuerdert d’Associatioun.

Der Asti no hätten et Karikaturisten weltwäit schwéier. E Beispill ass do d’Attack op de franséische Satiremagazin Charlie Hebdo viru 4 Joer. Dobäi kënnt, datt eng Rëtsch Zeitungen decidéiert hunn, keng Karikature méi ze publizéieren. Se wieren awer eng néideg Méiglechkeet, fir Situatiounen z'analyséieren an ze kritiséieren, ënnersträicht d’Associatioun. Mat Hëllef vu deene Kritike kéint een da Mesuren huelen.

Och d’US-Zeitung New York Times hat dëst Joer annoncéiert, keng klassesch Karikature méi ze verëffentlechen.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der Asti