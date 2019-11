Op hirem Hierschtpatt e Samschdeg de Mëtteg huet dʼActioun Lëtzebuergesch deen äifrege Kämpfer fir dʼLëtzebuerger Sprooch geéiert.

Den Dr. Jérôme Lulling ass aus der „Zeen“ vun der Lëtzebuerger Sprooch scho laang net méi ewechzedenken. Zanter ronn 25 Joer beschäftegt hie sech op ënnerschiddlechst Aart a Weis mam Lëtzebuergeschen: Hien huet dʼSprooch erfuerscht, sech didaktesch domat befaasst, se enseignéiert a sech dermat ameséiert, fir datt sech anerer domat ameséiere kënnen.

RTL.lu-Notzer dierft bekannt sinn, datt de Jérôme Lulling hannert de Kräizwuerträtselen, déi all Donneschdeg online an dausendfach geklickt ginn, an hanner deem genee esou beléifte Sproochespill stécht.

En Numm huet sech de Jérôme Lulling ewell virdru mat dem Dictionnaire Luxdico a mat Youtube-Videoen zesumme mat senger Tatta Astrid Lulling gemaach. Déi goufen alles an allem scho wäit iwwer eng Millioun Mol opgeruff.

Zu Montpellier beim Prof. Dr. François Schanen huet hie studéiert, als Lëtzebuergesch-Enseignant ass hie bei der Stad Lëtzebuerg engagéiert, mécht den Ament awer och e Stage am INL.

Fir säin Engagement fir dʼLëtzebuerger Sprooch gouf de Jérôme Lulling e Samschdeg de Mëtteg op hirem traditionellen Hierschtpatt vun der Actioun Lëtzebuergesch mat der Sëlwerplack „Dicks-Rodange-Lentz“ ausgezeechent. DʼActioun wierdegt domat eminent Verdéngschter am Kader vun der Lëtzebuerger Sprooch. De President Claude Bache huet eng kuerz Laudatio gehalen an dee Geéierten huet sech iwwer déi Wierder an iwwer dʼAuszeechnung gefreet, steet hien domat dach an der Rei mat e puer ganz Grousse vun der Lëtzebuerger Sprooch. Vill Leit ware fir dʼÉierung an dʼRaimlechkeete vun der Actioun op Izeg komm.

Um Hierschtpatt gouf och dat neit Buch „Verbentabellen op Lëtzebuergesch“, eng Kollaboratioun tëscht der Actioun an dem Jérôme Lulling, presentéiert. Dëst Buch ass déi engleschsproocheg Iwwersetzung vum franséischsproochegen Original, dat op Basis vum Jérôme Lulling sengen Erfarungen als Enseignant entstanen ass. Ëmmer méi Leit, déi Lëtzebuergesch léieren, hunn Englesch als Mammesprooch oder als éischt Friemsprooch, dʼInitiateuren hoffen dofir, mam Buch e Lach fëllen ze kënnen.

DʼVerbebuch gouf vum Dr. Tom Weidig, Comitésmember vun der Actioun, a vum Christine Dury op Englesch iwwersat. DʼActioun an dʼFondation de la Fonction Publique hunn de Projet finanziell ënnerstëtzt.



• 100 Säiten, Format DinA4, mëll Deckelen

• Dictionnaire mat 650 Verben, Iwwersetzung an zwou Richtungen

• 650 konjugéiert Verben: Present a Vergaangenheet

• 1.300 Beispillsätz op Lëtzebuergesch mat Iwwersetzung op Englesch

• Eng präzis Aféierung an déi wichtegst grammatesch Reegelen