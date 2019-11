Zanter 50 Joer bréngen den Ernie a Bert, dat verfroossent Grimmelmonster an de granzege Rumpel Kleng a Grouss zum Laachen.

Den 10. November 1969 ass déi éischt Folleg an den USA gelaf. Hautdesdaags gëtt d'"Sesamstraße" an 150 Länner gewisen a gouf an net manner wéi 70 Sproochen iwwersat. De Produzenten no wier et déi erfollegräichst Kannersendung op der Welt.

Mëttlerweil sinn d'Figuren e wichtegen Deel vun der weltwäiter Kannererzéiung ginn. Si bréngen de Jongen a Meedercher net nëmmen Zuelen a Buschtawe bäi, mä erklären an hire bal 4.500 Episoden och, wéi wichteg zum Beispill Frëndschaft ass. Och sensibel Theme wéi Aids oder Autismus goufen am Fernseh vun hinnen thematiséiert.

Hiren Erfolleg léisst sech un de villen Auszeechnungen erkennen. Keng aner Sendung krut den Emmy Award méi dacks wéi d'"Sesamstraße". Iwwer 1.000 Etüden hunn esouguer bewisen, dass virun allem kleng Kanner vun dëser Tëlee-Produktioun profitéieren.

Eng Fro, déi sech héchstwahrscheinlech net nëmme Kanner, mä och vill Erwuessener gestallt hunn: Wou läit d'"Sesamstraße" iwwerhaapt? Zu Manhattan, an der Géigend vum Central Park, gëtt et eng Strooss mam Numm "Sesame Street". Wie sech erwaart, d'Grimmelmonster an de Stroosse vun New York ze fannen, gëtt allerdéngs batter enttäuscht. Positiv un där Saach ass, dass een an de Gaasse vum Big Apple d'Kichelcher net vun engem bloe Monster geklaut kritt...