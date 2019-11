Verbal Akrobatik gouf de Leit am Sall gebueden...

„Poetry Slam de Lux", dat ass e verbaalt Turnéier, wou sougenannte Wuert-Akrobaten hir Gedichter an Texter virun engem Public virdroen. Dëse Weekend war déi 10. Editioun vum Concours, e Freideg zu Wolz am Centre Culturel Prabbeli an e Samschdeg an de Rotonden an der Stad. Verbal Akrobatik gouf de Leit am Sall gebueden. Slammers koumen aus deene verschiddenste Länner op Lëtzebuerg. Sou ënnert anerem aus Éisträich, Däitschland an och aus dem Grand-Duché.