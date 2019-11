Wien et net fäerdeg bréngt e Concert vun Tool ze kucken, ouni säin Handy erauszehuelen, gëtt ouni Virwarnung erausgehäit. Et steet souguer op den Ticketen.

Tool ass eng progressiv Rock-Band, vun där ee gewinnt ass, dass d'Saache bei hinnen dacks anescht lafe, wéi bei anere Gruppen, déi ee Live ka gesinn. Dëst hunn si elo am Kader vun hirer "Fear Inoculum-Tour" nees kloer ënner Beweis gestallt.

De Maynard James Keenan (Sänger vun Tool) huet sech schonn méi dacks an der Vergaangenheet doriwwer beschwéiert, dass d'Fans op Concerten net am "Elo" géife liewen an de Spektakel net géifen genéissen. Dem Tool-Sänger no, géif de Smartphone soss näischt maachen, wéi d'Erfarung vum Concert ze "entmystifizéieren".

Dowéinst huet Tool och elo eben eng speziell Politik agefouert, déi et de Leit verbitt op hirer Tour den Handy wärend dem Concert ze benotzen.

Op Reddit huet dann en User och schonn e Schreiwes vun enger Concertshal zu Cleveland am Ohio publizéiert an deem steet, wat fir Konsequenzen misste gezu ginn, wann een mat engem Handy erwëscht gëtt:

"Mir bieden iech héiflechst de Concert ze kucken an ze lauschteren a net ären Handy. Dir musst de Concert direkt verloossen, ouni eng Méiglechkeet fir nees eranzekommen oder äert Geld erëm ze kréien, wann dës einfach Reegel net respektéiert gëtt an awer Fotoen oder Videoen vum Concert maacht. An engem Noutfall dierf den Handy benotzt ginn, allerdéngs nëmmen wann een dëst ausserhalb vum eigentleche Concertssall mécht."