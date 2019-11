Parallel wäert de Premier a Medien-Minister Xavier Bettel d’Recommandatiounen aus dem ominéisen Audit virstellen, fir de Film-Secteur.

Et géif näischt ze verstoppe ginn, hat eis de Xavier Bettel d’läscht Woch op Nofro hi jo erkläert. Hien hätt den Audit maache gelooss, well Leit am Secteur no méi Sue gefrot hätten an hie géing net einfach e Scheck maachen, fir méi Moyenen ze ginn.

Obwuel den Audit global gekuckt positiv ausgefall ass, esou gouf op eng ganz Rei Mëssstänn higewisen.

Parallel ass de Mëtteg och d‘Budgetskontroll-Kommissioun vun der Chamber beieneen, wou d’CSV d’lescht Woch gefrot huet, fir en neie Punkt op den ordre du jour setzen ze loossen. An deem Zousazpunkt geet et drëms, d'Cour des Comptes mat enger Kontroll vum Filmfong senger Finanzgestioun ze beoptragen.