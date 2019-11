"D'Weltausstellung zu Dubai ass e grousst an ambitiéist Evenement a mir wëllen de Betriber do eng Plattform bidden", esou de Carlo Thelen.

Den Direkter vun der Chambre de Commerce huet dat bei der Presentatioun vum ekonomesche Programm am Kader vun der Expo betount.

Datt eng Weltausstellung fir Entreprise wichteg ka sinn, géif een zum Beispill un der Expo zu Shanghai virun 9 Joer gesinn, betount de Carlo Thelen:



"Wann een d'Import/Export-Zuele kuckt mat China, déi mer zanter 2010 elo hunn, sou hunn d'Exportatioune vu Gidder no China sech verduebelt, d'Importatioune vu China op Lëtzebuerg sech verdräifacht, d'Exportatioune vu Servicen si vervéierfacht ginn an d'Importatioune vu Servicë verdräifacht a bei de Services financiers hu mer bei den Exporter souguer eng Verfënneffachung."



Fir den Direkter vun der Chambre de Commerce sinn dës Chifferen net eleng op d'Expo zréckzeféieren, mä dës hätt awer sécher dozou bäigedroen d'Relatiounen ze stäerken, an dat géing ee sech och vun Dubai erwaarden, déi eng zukunftsorientéiert Wirtschaft hätten:



"Et ass och e Labortatoire d'Idée mat Marsa City mat "Hope Mars Mission", déi am Mäerz 2021 wäert sinn. Enger Rekonversioun vum Site, déi virgesinn ass, fir dono en Distrikt 2020 ze maachen, wou e ganz grousse Quartier, dee sech der Recherche an dem Developpement wäert dediéieren do bleiwe wäert."



D'Emirate géifen en dynamesche Marché duerstellen, betount d'Cindy Tereba, Directrice vun den affaires internationales an der Chambre de Commerce:



"Virun allem Dubai huet sech eben als Handelsdréischeif aus der Regioun erauskristalliséiert an am mëttleren Oste positionéiert, tëscht Asien, Afrika an Europa. An dobäi muss een awer och wëssen, datt e Groussdeel vun deem, wat importéiert gëtt, erëm an de Re-Export geet. Tatsächlech sinn et 60% vum Wuerewäert."



Et wier e Land, wat och staark vun Importer ofhängeg wier, wat et interessant fir Lëtzebuerger Entreprise mécht. Wärend de 6 Méint vun der Weltausstellung sinn dofir och sektoriell Missioune geplangt, ënnert anerem am Beräich vum Space, der Horesca oder der EcoTech.

Nieft der Chambre de Commerce sinn d'SES an d'Post déi 3 grouss Partner vun der Weltausstellung 2020.

Lëtzebuerger Gastronomie

Dass d'Hotelsschoul d'Lëtzebuerger Gastronomie eleng do vertrëtt a keng aner Stärekäch, dorunner hat de Cyril Molard sech gestéiert, dee kierzlech vu Gault et Millau als Lëtzebuerger Chef de l'année ausgezeechent gouf. Der Kommissärin Maggy Nagel no war awer eng offiziell Ausschreiwung. Am Dezember gëtt bekannt, wie vun där Ausschreiwung zréckbehal gouf fir mat op Dubai.