D‘Péitruss, déi 2 grouss Stater Parken, d‘Faubourgen an de Kierchbierger Plateau - si si vu Mee bis Oktober 2023 d‘Kuliss vun der LUGA.

LUGA steet fir „Luxembourg Urban Garden“ an d‘Organisateure wëllen iwwer d’Natur, e sozialen, kulturellen an urbanistesche Portrait vu Stad a Land zeechnen - an zwar net vun uewen erof, mee an Zesummenaarbecht mat Professionellen aus dem Secteur an dem ganz normale Bierger.