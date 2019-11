D'lescht Joer gouf d'Expo "Rock Fossils - true love never dies" vum Natur Musée an der Neimënster organiséiert.

Ma wat genee si Rock Fossilien? Bei dëse Géigestänn si Fossilie gemengt, déi no Museker a Bands aus der Rock-Zeen benannt ginn. A genau esou ee Fossil gouf leschte Samschdeg, de 16. November, gefeiert. Paleontologen aus dem Natur Musée, Ben Thuy a Lea Numberger, hunn nämlech kierzlech an engem Buerkär zu Diddeleng-Neischmelz a ronn 130 Meter Déift eng bis ewell onbekannten Aart Schlaangestär fonnt a se no der Lëtzebuerger Metal-Band Desdemonia benannt.

Fir dës Decouverte op eng passend Aart a Weis ze feieren, huet den Natur Musée an Zesummenaarbecht mam Musée des Mines e Concert organiséiert, an zwar matten an de Rëmelenger Minnen. Knapp 100 Fans goufe mat der Grouwebunn déif an de Bierg gefouert, fir e Concert z'erliewen, dee sécherlech zu deenen aussergewéinlechsten am Grand-Duché gehéieren dierf. Desdemonia si mat bal 25 Joer Erfarung ënnert de Pionéier vun der Lëtzebuerger Metal-Zeen, mä e Concert an enger Minn war fir si eng Première. Genausou wéi fir d'Lëtzebuerger Metal-Band Sleepers' Guilt, déi als special guest opgetruede sinn.

Nieft den Optrëtter vu béide Bands kruten d'Visiteuren an engem kuerze Video gewisen, wéi den Desdemonia-Fossil entdeckt gouf.

Eng ongewéinlech Method vun der Wëssenschaftsvermëttlung, mä de Succès vum Evenement schwätzt fir sech. De Concert war no knapp 2 Wochen schonn ausverkaaft. „Amplaz oppen Dieren anzerennen, wollte mir mat dëser Aktioun eng Zilgrupp uschwätzen, déi net onbedéngt zum klassesche Muséespublikum zielt.", sou de Ben Thuy. „D'Musek war dobäi déi perfekt Bréck tëschent de Welten: Weder d'Wëssenschaft nach d'Musek funktionéieren ouni Leidenschaft."