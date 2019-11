De Budget fir de Filmfong soll ëm 4 Milliounen an d'Luucht goen, wougéint d'CSV sech awer wiert.

2020 soll de Budget vum Filmfong vun 37 Milliounen Euro op 41 gehéicht ginn, dat wëll d'CSV awer elo verhënneren. De Reportage iwwert de Filmsecteur e Mëttwoch den Owend op eiser Antenne wier "hefteg" gewiescht an hätt och gewisen, dass Steiergelder onkontrolléiert ausgi ginn. Dat sot d'CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen en Donneschdeg de Moien. Et hätt gewisen, dass et richteg gewiescht wär vum Felix Eischen, fir den Dossier un de Parquet weiderzeginn. Domat wär et elo awer nach net gedoen.



Martine Hansen: „Do schéngen déi Sue jo relativ onkontrolléiert ausginn ze ginn. An elo gesäit de Budget jo vir, fir déi Zomme nach z'erhéijen. Domadder kënne mir net averstane sinn a froen elo do e Moratoire op deem Budgetsartikel, dat definitiv déi Zomme net erhéicht gëtt, bis datt mir Kloerheet an deem Dossier hunn. An da froen ech mech awer, wann den Här Bettel iwwer dat Ganzt Bescheed wousst, da musse mer him awer nach e puer Froe stellen an dofir hu mer haut oder mir wäerten haut am Laf vum Dag eng „heure d'actualité“ ufroen.“



Dem schléisse sech och d'ADR an d'Piraten un. D'Piraten awer mat der Konditioun, dass dëse Moratoire misst un Attributiounscritère gekoppelt ginn. Spréch, et misst dofir gesuergt ginn, dass kleng Produktiounsboîte genee sou dacks vun deem Geld profitéieren, wéi déi grouss. Et kéint net sinn, dass ëmmer nees déi 10 selwecht géinge profitéieren, esou de Sven Clement:

Sven Clement: "Wa mer soen, et gëtt keng Erhéijung, domadder kënnen d'Pirate ganz gutt liewen. Wichteg ass awer, dass dat explizitt dru gekoppelt ass, dass d'Attributiounscritèren dann och geännert ginn. An dofir musse mir, iert mir déi Augmentatioun einfach matdroen, ganz kloer nach eng Kéier kucken, wéi eng Produktiounsfirmen elo méi profitéiere kéinten duerch dës Erhéijung. Wann et nämlech ëmmer bei déi nämmlecht 10 Entreprisë geet an déi kleng Start-uppen an dem Secteur net ënnerstëtzt ginn, dann soll een definitiv de Budgetsposten afréieren."

D'Budgets- a Kontrollkommissioun vun der Chamber huet jo e Spezialrapport iwwer de Filmfong beim Rechnungshaff ugefrot, ma trotzdeem géingen nach ëmmer vill kontradiktoresch Aussoen iwwer de Filmfong déi vum Premier Minister an vun de Responsabele vum Fong gemaach goufen am Raum stoen. Den ADR-Deputéierte Gast Gibéryen.



Gast Gibéryen: „Ech mengen, et ass eng normal Saach, dass een dann net kann, am Kader vun engem Budgetsgesetz higoen an dem Staat, der Regierung nach zousätzlech Kreditter zougestoen, fir ebe soi-disant weiderzefueren, wéi virdrun. Dofir ass et fir eis ganz kloer, dass mir dës Initiative wäerten ënnerstëtzten an dass fir d'éischt muss Kloerheet an den Dossier kommen, eventuell d'Gesetz muss geännert ginn. An dann soll een eréischt decidéieren op méi oder manner Suen fléissen.“



Déi Lénk fannen dës Initiative, als eenzeg Oppositiounspartei, keng gutt Iddi. Et géing déi falsch Leit treffen.



Marc Baum: „Ech mengen, mir hunn an de leschte Woche matkritt, dass verschidde Saachen net optimal lafen, wat de Filmfong ugeet. Mir mussen dat ugoen. D'Piste sinn och schonn opgezeechent ginn. Mir mussen un d'Gesetz goen, dat méi präzis maachen. Mä elo einfach e Moratoire ze verhänken, géif näischt anescht bedeiten, wéi dat déi Leit, déi op de Sets schaffen, manner ze schaffen hunn.“