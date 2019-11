Ënner anerem huet de Frank Elstner "Wetten Dass..?" erfonnt an den däitsche Programm vu Radio Lëtzebuerg matgestalt.

Den däitschen Televisiounspresentateur Frank Elstner krut en Donneschdeg den Owend den Bambi fir säi Liewenswierk iwwerreecht. Hien huet bekannt Tëleesemissiounen, ewéi Wetten Dass..? (1981) erfonnt.

Mä natierlech kennt een den Frank Elstner och als Presentateur an duerno als Direkter vum däitsche Programm bei Radio Lëtzebuerg. Hien huet de Programm vun RTL virop an den 1960er a 70er Jore gepräägt. Seng Karriär op der Televisioun huet mat Showen ewéi Spiel ohne Grenzen an Die Montagsmaler ugefaangen.

Vun 2002 bis 2009 hat den Frank Elstner Verstehen Sie Spaß? um ARD-Programm Das Erste moderéiert.

De Bambi vun den ARD ass dee gréissten Mediepräis an Däitschland.