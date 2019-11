Hei e puer ganz flott Impressiounen an d'Erklärung ëm wat et am Frank Kuffer sengem neien Theaterstéck, wat zu Bierden opgefouert gouf, gaangen ass.

"En Haus voller Geld"... Wien hätt dat net gären. An et kann esou einfach sinn, mengen emol déi 4 Brigange ronderëm den intelligente Professer. Déi véier Brigangen inspiréiere sech un der weltbekannter Gangster-Band aus der Netflix-Serie "Casa de Papel" a wëllen d’Spuerkeess zu Ettelbréck plëmmen. Bis op de leschte Sou! Um Enn sprangen awer amplaz vu 36 Milliounen Euro just 36 Millioune Gummibärercher eraus. A wéi bei allem, wat zu Lëtzebuerg geschitt war, och RTL Live derbäi. Mat groussem techneschen Opwand, mat Live-RTL-Schaltungen op Ettelbréck, gouf dëst Stéck sechs Mol vun "Trau Dech Ierpeldeng" zu Bierden opgefouert. Ronn 900 Leit ware begeeschtert a waarden, wéi beim Original, op déi zweete Staffel. Links Theater vu Bierden: En Haus voller Geld 23.11.19