De Christoph König, musikalesche Chef vun de Solistes Européens Luxembourg, huet fir e Concert Trompettiste vun der Lëtzebuerger Militärmusek gebraucht.

Sou huet hien den Ernie Hammes kennegeléiert, deen an der internationaler Jazzzeen eng bekannte Gréisst ass. De Christophe huet den Ernie gefrot, ob hien e Stéck kéint komponéiere fir Jazzquintett a klasseschen Orchester. Thema war de Johann Sebastian Bach an d'Resultat war e Concert e Méindeg den Owend an der Philharmonie.

Concertino No 1 fir Trompette Piccolo, orchestre de chambre a quintette de Jazz huet den Ernie Hammes säi Wierk genannt. Natierlech sollt dann och den orchestre de chambre net ze kuerz kommen.

Och de Bach pur koum zum Zuch , an do mierkt een, dass seng Barockmusek sech zimmlech gutt eegent fir e Mariage mam Jazz.

Fir den Ernie Hammes war déi ganz Produktioun Neiland: Jazz plus Bach plus Orchester, mä de concertino konnt gefalen.