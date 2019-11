Zanter 11 Joer organiséiert d'A.s.b.l. "Clervaux – Cité de l'image", déi ënnerschiddlechst Evenementer ronderëm d'Fotografie.

All Joer verwandele si Clierf mat zäitgenëssesche Wierker an eng Fräiliichtgalerie.

Mam Thema "Still Light" ass d'Stad vun de Biller zanter Enn September an eng nei fotografesch Saison gestart.