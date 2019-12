Am Abrëll 2020 kënnt den elo schonn 25. 007-Film an eis Kinoen. Wien soll Ärer Meenung no de nächste 007-Agent spillen?

Am neien Trailer vum nächsten James Bon "No time to die" kritt een scho mol en Avant-goût vum Film, deen jo am Abrëll nächst Joer an eis Kinoe kënnt. Maacht iech selwer e Bild vum neien James Bond a kuckt iech den Trailer hei un: Hei gesäit een dann déi gewinnte Bond-Zeenen: Course-Poursuitten, den Agent 007 (verkierpert vum Daniel Craig), deen sech vun enger Bréck gehäit, eng nei weiblech Agentin an natierlech och d'Géigner vum James Bond.