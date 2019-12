En Dënschdeg war de Vernissage vum Tony Tintinger senger Fotoausstellung am Kulturhaus Nidderaanwen.

Bekannt ass de Stärekach net nëmme fir seng kulinaresch Kreatiounen an der Kichen. De Grënnungspresident vum Fotoclub Nidderaanwen huet sech och en Numm als Fotograf gemaach. Beléifte Motiver vun him sinn d'Natur, Déieren, awer och Liewensmëttel.

Säin eenzegaartege Stil dréckt sech an der "Food-Fotografie" aus, andeems hie beléifte Liewensmëttel an d'Liicht setzt, ganz no sengem Virbild Michael Angelo Caravaggio, deen a senge Konschtwierker mat spezielle Liichter a Schieter experimentéiert huet. A senger Konscht versicht den Tony Tintinger Uebst a Geméis mat Hëllef vu Schattéierungen ervirstiechen ze loossen an hinnen op dës Manéier eng Bedeitung ze ginn.