De 4. Dezember ass Bärbelendag, d'Schutzpatréinerin vun de Mineuren.

Et goufen emol bis zu 60.000 Kilometer ënnerierdesch Galerien an eise Géigenden. Haut sinn d’Eisen-Minnen all zou. An awer kënne Visiteuren zu Hussigny hautno erliewen, wéi deemools an de Grouwe geschafft gouf.