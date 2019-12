Déi philanthropesch Organisatioun Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte an d'Loterie nationale feieren am Januar hire 75. Gebuertsdag.

Zanter dem Enn vum 2. Weltkrich gounge ronn 400 Milliounen Euro un d'Oeuvre, mat deene bis haut immens vill verschidde Projeten, karitativ Organisatiounen, Stëftungen a Kënschtler ënnerstëtzt goufen.

Ugangs war d'Oeuvre gegrënnt ginn, fir Affer vum 2. Weltkrich finanziell ënnert d'Äerm ze gräifen an dat an enger Zäit, wou nach quasi keng Hëllef vu staatlecher Säit z'erwaarde war. Zanterhier goufe wéi gesot immens vill Projete finanzéiert, aktuell sinn et der ronn 200 pro Joer, dat am soziale Beräich, an der Kultur, an der Ëmwelt an am Sport. Donieft lancéiert d'Oeuvre zanter 12 Joer och eegen Initiativen, déi mëttlerweil ronn zwee Drëttel vum Budget ausmaachen.

Am Kader vum Anniversaire sinn nächst Joer eng ganz Rei Evenementer geplangt. Ugefaange mat enger grousser Soirée den 23. Januar, un där och d'Ierfgroussherzoglech Koppel wäert Deel huelen.