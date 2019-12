No sengem Open-Air-Concert den 30. Juni 2018 kënnt de Sting zeréck an de Grand-Duché. Dës Kéier fir eng Show an der Main Hall vun der Rockhal.

Am Summer zejoert huet hien um Parvis vun der Rockhal gespillt, eng Première fir den Organisateur. Den 2. Juli 2020 ass et nees esouwäit: dann trëtt hie mat senger Tour "Sting My Songs" um Belval op. Vun en Donneschdeg, den 12. Dezember u kënnen d'Ticketen online kaaft ginn. De Präis läit bei 75€ d'Stéck.