Zanter 1936 gëtt et d'Maus Kätti elo soll si och eng eegen Animatiouns-Serie kréien a wann alles no Plang leeft, soll sech och international bekannt ginn.

Den nächste Sujet féiert eis op Biermereng. Bei déi bekanntste Maus vu Lëtzebuerg. D'Maus Kätti! 1936 huet den Auteur Auguste Liesch seng éischt Geschicht vun der Maus Kätti publizéiert. Zanter deem huet déi kleng Feld-Maus, den Tour duerch vill Schoulen a Kanner-Kummere gemaach. A se ass nach laang net um Enn vun hirer Tournée ukomm. Rezent koum eng ganz nei Editioun vun der Maus Kätti eraus. Si soll eng eegen Animatiouns-Serie kréien. A wann de Plang opgeet, souguer international bekannt ginn.

D‘Maus Kätti ass an de leschte Joerzéngten ëmmer erëm frësch illustréiert an editéiert ginn. D’Iddi fir eng nei Oplag ass vum Fred Neuen. E Projet, deen hie scho laang am Kapp hat. Den Auguste Liesch, Auteur vun der Maus Kätti, war nämlech säin Urgrousspapp. Mat senger Filmproduktiounsfirma Radar huet hien elo ugefaangen un enger animéierter Serie ze schaffen, déi an 2 bis 3 Joer wäert fäerdeg sinn.

D'Texter vum Auguste Liesch goufe fir dës nei Editioun awer net verännert. D’Contrainte, déi de Projet Maus Kätti hei éischter mat sech bruecht huet, dat war fir e Stil ze fannen, deen um Pobeier an awer och animéiert gutt funktionéiert.

Zënter e puer Joer ass de Personnage an den Numm Maus Kätti eng Mark. Et ass dann och dat éischte Buch wat d’Firma Radar elo editéiert huet, fir si also e ganz neien Territoire. D’Zil ass et elo nach weider Aventurë vun der Maus Kätti d’nächst Joer erauszebréngen. Ma awer am Géigendeel zu der Geschicht vun der klenger Maus, déi léiwer an hirem séchere klenge Biermereng bleift, soll d’Maus Kätti elo an d’Welt erausgeschéckt ginn.