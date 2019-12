De Film vum griichesche Regisseur Giorgos Lanthimos, bekannt ë. a. duerch seng skurril Dystopie "The Lobster", ass dëst Joer de grousse Gewënner.

D'Satir iwwert déi brittesch Kinnigin Anne krut e Samschdeg den Owend zu Berlin am ganzen 8 Präisser. Dorënner dee fir de beschte Film, bescht Regie a bescht Schauspillerin fir d'Olivia Colman.

De Präis fir de beschte Schauspiller war fir de Spuenier Antonio Banderas am Film "Dolor y gloria" vum Pedro Almodóvar.

De Realisatuer Sameh Zoabi an d'Producteure Bernard Michaux a Gilles Sacuto e Samschdeg den Owend zu Berlin. / © Samsa Film

Déi Lëtzebuerger Coproduktioun "Tel Aviv on Fire" (Samsa) war nominéiert an der Kategorie "bescht Komedie", huet awer géint "The Favourite" de Kierzere gezunn.

D'nächst Joer ass d'Präisiwwerreechung vum Europäesche Filmpräis zu Reykjavik an Island.

Déi komplett Lëscht vun de Gewënner vun de eEuropean Film Awards 2019.