Et wier weider wichteg, dass erëm Rou an den Dossier kënnt, esou den DP-Deputéierten a Fraktiounschef Eugène Berger e Méindeg de Mëtteg an der Chamber.

D'Budgetskontrollkommissioun ass e Méindeg zesummekomm, fir en Audit vum Filmfong beim Rechnungshaff an Optrag ze ginn. En Thema, bei deem ee sech zur Ofwiesslung mol erëm eng Kéier eens war.

Prozedure beim Filmfong - Reportage Maxime Gillen

No de sëllegen Diskussiounen ëm de Filmfong war jo decidéiert ginn, dass d'Cour des comptes sech de Fonctionnement an d'Aarbecht vum Fong am Detail soll ukucken. E Méindeg de Mëtteg huet déi zoustänneg Chamberskommissioun dunn eng entspriechend Demande un de Rechnungshaff ausformuléiert.

D'Deputéiert vun Déi Gréng, d'Djuna Bernard: „Eis ass de finanziellen Aspekt wierklech wichteg, wéi dee par Rapport zum Gesetz ëmgesat gëtt. Also wierklech d'Prozeduren, d'Critèren, wéi ginn d'Sue verdeelt, wat geschitt domadder. Dat soll prinzipiell gekuckt ginn.“

Deemno soll de Rechnungshaff kontrolléieren, ob déi Suen, déi Joer fir Joer an de Filmfong gefloss sinn, esou genotzt gi sinn, wéi dat vum Gesetz virgesinn ass.

Zanter 2003 gouf keen esou e fondéierten Audit méi vum Filmfong gemaach. Dofir soll dann elo och e bësse méi wäit zeréckgekuckt ginn, wéi den DP-Fraktiounschef Eugène Berger erkläert: „Mir hunn och fonnt, dass et wichteg wier, dass d'Cour des comptes géif déi lescht 10 Joer kucken. Dass een dann och ka kucken, wéi iwwer d'Joren dat ofgelaf ass. Respektiv, well mer jo 2014 e puer Modifikatioune gemaach hunn. Da kënne se vläicht och gutt vergläichen, wat hunn déi Modifikatiounen 2014 bruecht.“

Ënnert anerem soll de Rechnungshaff och der Fro nogoen, firwat net, wéi am Gesetz virgesinn, och Suen un de Fong zeréckgefloss sinn, esou d'Presidentin vun der zoustänneger Chamberskommissioun an CSV-Deputéierten Diane Adehm: „Mir hunn d'Gesetz vum Filmfong geholl, haaptsächlech dat neit, wat elo 2014 gestëmmt ginn ass, also wat 5 Joer al ass, an do ass e Kapitel iwwert d'Finanzen dran. Dat ass iwwerschriwwen 'Aides sélectives' an do ass ganz genau dran definéiert, wéi di Sue solle verdeelt ginn, dass musse Critèren opgestallt ginn, wéi déi Critère sinn, an, an, an... An do steet och an deem Kapitel dran, dass duerno wa Suen erakomme beim Film, dass déi dann och un de Filmfong mussen zeréckbezuelt ginn. Dat heescht wa mir der Cour des comptes den Optrag ginn, ze kucken, wéi d'Gesetz ëmgesat ginn ass, dann ass dat doten och mat dran an dofir muss d'Cour des comptes och kucken, ob déi Hëllefen zeréckbezuelt gi sinn oder net.“

De Bréif un d'Cour des comptes soll awer eréischt an der nächster Sëtzung vun der Chamberskommissioun finaliséiert ginn. Et wëll ee sech d'Méiglechkeet ginn, d'Instruktiounen no der Aktualitéitsstonn vun e Méindeg de Mëtteg nach z'erweideren.