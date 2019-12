Zënter méi wéi 20 Joer schafft d'Tanja Majerus als Animatrice an Zeechnerin bei de ganz groussen Animatiouns-Boîtte wéi Dreamworks oder Fox TV.

D’Lëtzebuergerin Tanja Majerus schafft zënter Joren als Animatiouns-Zeechnerin an zënter 4 Joer zu Los Angeles bei Fox TV an zeechent déi weltbekannte Simpsons. Ma hire Wee bis dohinner ass impressionant, ënnert anerem huet d’Tanja Majerus nämlech fir de Steven Spielberg bei Dreamworks geschafft. Den David Winter hat d‘Lëtzebuergerin am Interview an ass nawell villes iwwer si gewuer ginn.

D’Tanja Majerus huet, wéi sou vill Lëtzebuerger, déi dono eppes am kënschtleresche Beräich ze dinn hunn, am Arts et Métiers um Lampertsbierg studéiert, dat 4 Joer laang, 2 Joer dovunner waren eng Spezialisatioun an der Grafik. Séier huet si sech awer anescht decidéiert a sech virun allem op d’Animatioun an d’Zeechne spezialiséiert an ass spéider och an d’"École des Goblins" vun Disney op Paräis gaangen.

Eng Lëtzebuergerin bei de Simpsons - Reportage David Winter

Déi talentéiert Zeechnerin huet dann och direkt eng Plaz als Assistentin am Animatiounsstudio vum Steven Spielberg zu London kritt an ass dono mat bei Dreamworks op LA geplënnert, wou d’Tanja da spéider u grousse bekannte Produktioune wéi „Der Weg nach El Dorado“, The Prince of Egypt" oder "Spirit" geschafft huet. Op LA ze plënneren, war fir d’Zeechnerin ni wierklech e Problem. Am Interview huet d'Kënschtlerin eis souguer verroden, dass si sech direkt wuel an den USA gefillt huet.

© Tanja Majerus / Fox TV

2007 huet si dunn en anere Wee ageschloen an huet niewent enger Bijou-Serie och um Design vu weltbekannte Poppe matgeschafft. Ënnert anerem huet si un de "Bratz-Poppen" a "Baby Born-Poppe" matgeschafft an och Figurinne fir d'Lady Gaga entworf.

Am Joer 2015 ass d’Tanja Majerus dunn e sougenannte "Charakter Layout Artist" bei de Simpsons ginn, dat nodeems eng Frëndin hat op eng fräi Plaz opmierksam gemaach huet. Ufanks huet d'Lëtzebuergerin geduecht, et géif emol als éischt zu engem Test kommen, ma et koum dunn dach anescht, well si direkt invitéiert gouf, fir de Büro, also hir nei Aarbechtsplaz gewisen ze kréien. De Portfolio vun der talentéierter Zeechnerin huet déi Responsabel esou iwwerzeegt, dass en Test guer net néideg war, fir agestallt ze ginn - eppes, dat an deem Business alles anescht wéi einfach ass.

An der Reegel mussen d’Animateure bei de Simpsons 3 Zeene pro Woch maachen, et hänkt virun allem dovunner of, wéi vill Personnagen an der Zeen sinn, an et hänkt dovunner of, wat d’Personnagë genee an der Zeen maachen. Pro Episod gëtt 4-5 Wochen dru geschafft. Am Schnëtt mécht si 200-250 Zeenen am Joer. D'Zeechnunge ginn dono da weider a Korea geschéckt, wou dës da weider verschafft ginn.

D’Simpsons goufe jo rezent vun Disney iwwerholl a bis elo ass emol nach eng Saison fir d’Joer 2020 geplangt, wéi et dono weidergeet, ass onkloer. Et schéngt awer, wéi wann elo schonn iwwer en 2. Simpsons-Film nogeduecht gëtt, allerdéngs gëtt et heivir nach keng offiziell Confirmatioun.