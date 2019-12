De 17. August wier ee vun de populäerste Lëtzebuerger Auteuren 100 Joer al ginn.

De Pir Kremer war Satiriker, Poet an eng vun de markanteste Radiostëmme vun RTL.

Revuen, Texter, Gedichter, Emissiounen, dat räicht Wierk, dat en hannerlooss huet, kann ee vun elo un och am Mierscher Kulturhaus entdecken an der Expo „Nogepiktes“ an dem Spektakel „Um Stamminee“.

D’Iddi, fir dat opzeschaffen, hat den Direkter vum Kulturhaus Miersch Claude Mangen, deen dofir d’Zesummenaarbecht mat dem Literaturzenter, deen den Nolooss archivéiert, dem CNA an RTL gesicht huet. Erauskomm dobäi e multimediale Projet, deen ee mat an den Dekor an d’Ambiance vun den 1960er an 1970er Joren hëlt. Dobäi fält op, datt vill Texter vum Pir Kremer nach ëmmer aktuell sinn.

Déi pikeg Fieder vum Pik- sou säi Pseudonym - ass virun allem am Spektakel „Um Stamminee“ ze spieren.

De Spektakel ass e Collage, an deem et vrun allem drëm gaangen ass, dem Pir Kremer seng authentesch Sprooch eriwwerzebréngen. En zäitgenësseschen Ustrach bréngt awer d’Musek, d’Arrangementer vum Georges Urwald hale wuel d’Melodien an d‘Harmonien, et sinn awer keng Coveren vun deemools.