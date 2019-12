"Eis feelt et u Visibilitéit zu Lëtzebuerg, wat d'Realitéit vun eisem Secteur ugeet". Dat steet an engem Schreiwes vun der FMAIV.

Schreiwes FMAIV

Déi animéiert Filmer, déi zu Lëtzebuerg produzéiert a vum Filmfong ënnerstëtzt ginn, si vu grousser Qualitéit, fannen hire Public a schafen e reelle kulturelle Wäert, sou d'Animatiounsfilm-Produzenten an hirem Schreiwes.

Si zielen Long-Métragen wéi "Monsieur Hublot" an "Ernest et Céléstine" a Serien wéi "Fox and Hare" a "Barababor" mat all hiren Erfolleger op a betounen, datt all dës Produktiounen ouni d'Visioun op laang Siicht vum Filmfong net méiglech gewiescht wieren.

Et wier awer hir Aufgab als FMAIV, sech an Zukunft vis-à-vis vum Lëtzebuerger Spectateur méi bemierkbar, visibel a lieserlech ze maachen.