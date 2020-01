E Sonndeg ass et nees esouwäit: Da konkurréieren Hollywood-Gréisste wéi de Brad Bitt oder Tom Hanks ëm de wichtegsten US-amerikanesche Filmpräis.

Ee Gewënner steet awer elo scho fest: nämlech Netflix. Ganzer 34 Produktioune vum Streaming-Déngscht goufe fir d'Golden Globes nominéiert. Eleng an der Kategorie "Beschte Film-Drama" huet "Marriage Story" 6 Nominéierunge virzeweisen an de Mafia-Epos "The Irishman" 5. En anere Spëtzereider ass d'Netflix-Serie "Unbelievable" mat 4 Nominéierungen.

Zu de Favoriten dëst Joer zielen och dem Quentin Tarantino säin "Once Upon a Time... in Hollywood" an de Thriller "Joker". Ma och de Film "The Two Popes" huet 2020 eng Chance op de Golden Globe.

Wéi ee Schauspiller séchert sech de Golden Globe dëst Joer?

Als bescht Duersteller sinn 2020 d'Renée Zellweger, d'Scarlett Johansson, den Adam Driver, den Daniel Craig an den Taron Egerton mat dobäi. Op eng Auszeechnung als bescht Niewenduersteller dierfen ënnert anerem den Tom Hanks, den Al Pacino, de Brad Pitt, d'Kathy Bates, d'Jennifer Lopez an d'Meryl Streep hoffen.

Am Géigesaz zu dem Succès vu "Games of Thrones" am September, wou d'Serie ganzer 12 Emmys krut, gëtt et bei de Golden Globes 2020 just eng eenzeg Nominéierung fir d'Serie, an zwar fir den Duersteller Kit Harington fir seng Roll als Jon Snow.