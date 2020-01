Bei der 77. Editioun vun de Golden Globes geet de Präis fir déi beschte Komedie un "Once Upon a Time...in Hollywood" vum Quentin Tarantino.

De Krichsdrama "1917" huet de Golden Globe als beschte Filmdrama gewonnen, dat gouf an der Nuecht op e Méindeg zu Beverly Hills devoiléiert. De Sam Mendes huet sech géint seng Kolleege Martin Scorsese ("The Irishman") a Quentin Tarantino ("Once Upon a Time...in Hollywood") duerchgesat a gouf als beschte Realisateur geéiert. De Mendes hat den "1917" esou gedréit, datt et ausgesäit, wéi wann en an enger eenzeger Sequenz gefilmt gouf.

Och dem Quentin Tarantino seng Komedie "Once Upon a Time...in Hollywood" ass ee vun de grousse Gewënner bei dëse Golden Globes a gouf als beschte Filmkomedie ausgezeechent, den Tarantino fir dat beschten Dréibuch, de Brad Pitt gouf beschten Niewenduersteller.

This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1 — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

Beschte Schauspillerin an der Kategorie Filmdrama ass d'Renée Zellweger fir hir Roll als Judy Garland am Film "Judy". Et ass hire 4. Golden Globe no "Nurse Betty" (2001), "Chicago" (2003) an "Unterwegs in Cold Mountain" (2004).

Als beschten Haaptacteur an engem Drama gouf de Joaquin Phoenix fir seng Performance als "Joker" ausgezeechent. Hie konnt sech géint seng Schauspill-Kolleegen Adam Driver ("Marriage Story" a Christian Bale ("Le Mans 66") duerchsetzen. Et ass dem Phoenix säin zweete Golden Globe.

Als beschten Haaptactrice an engem Komedie/Musical gouf déi amerikanesch Komikerin a Musikerin Awkwafina fir hir Roll an der Tragikomedie "The Farewell" geéiert.

Congratulations to Awkwafina (@awkwafina) - Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy - The Farewell (@thefarewell). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/9iEB1wEcex — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Als beschte männlechen Acteur an der selwechter Kategorie gouf den Taron Egerton ausgezeechent. Hie spillt den Elton John am "Rocketman", de Film iwwert d'Liewe vum Sänger. Et ass seng éischt Golden-Globe-Auszeechnung an hien huet sech ënner anerem géint de Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time...in Hollywood") an Daniel Craig ("Knives Out") duerchgesat.

Den Elton John gouf iwwerdeems fir d'Lidd "I'm Gonna Love Me Again" mam Titel als beschte Filmsong gewierdegt. Hien deelt sech de Präis mam Songwriter Bernie Taupin.

Beschten Niewenduerstellerin gouf d'Laura Dern fir hir Roll als Affekotin am Netflix-Scheedungsdrama "Marriage Story". Fir si ass et hire 5. Golden Globe.

Winner Laura Dern discusses everything from why she loved her role in Marriage Story to the likelihood of Big Little Lies Season 3. pic.twitter.com/284OBZWKH8 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

An der Kategorie beschten net-engleschsproochege Film huet de sozialkriteschen Thriller-Drama "Parasite" aus Südkorea gewonnen. De Realisateur Bong Joon Ho huet de Präis perséinlech zu Beverly Hills entgéintgeholl.

Gewënner am Beräich Tëlee

Zwee Präisser goungen un de Familljendrama "Successioun" iwwer en TV-Mogul, ënner anerem an der Haaptkategorie beschten Drama-Serie. Beschten Haaptacteur an enger Drama-Serie gouf de Britt Brian Cox, d'Brittin Olivia Colman krut de Präis als beschte Schauspillerin an där Kategorie, fir hir Roll als Queen Elizabeth II. am "The Crown".

An der Kategorie Komedie gouf "Fleabag" als beschte Serie ausgezeechent, d'Actrice Phoebe Waller-Bridge huet och de Präis als beschten Haaptduerstellerin an där Kategorie gewonnen. Beschte Komedie-Haaptduersteller an der Kategorie Komedie gouf de Ramy Youssef fir seng autobiografesch Serie "Ramy".

After their big win at the #GoldenGlobes, the cast of Fleabag discusses the origins of the show and how far they’ve come. pic.twitter.com/GO754Yomzv — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020

Beschte Minie-Serie gouf d'US-amerikanesch-brittesch Atomkatastrophendrama "Chernobyl" an där de Schwed Szellan Skarsgard e sowjetesche Politiker verkierpert. Hie krut de Präis als beschte männlechen Niewenduersteller. Als beschten Haaptacteur an enger Miniserie krut de Russell Crowe an der Serie "The Loudest Voice" de Präis. Hie war wéinst de Bränn a senger Heemecht Australien net op Berverly Hills gereest, seng Ried mat engem dréngende Klima-Appell gouf vum Jennifer Aniston virgelies.

Beschten Haaptactrice an enger Miniserie gouf d'Michelle Williams an der TV-Serie "Fosse/Verdon". D'Patricia Arquette krut de Golden Globe als beschten Niewenduerstellerin fir hir Roll an der Serie "The Act".

Zwee Éierepräisser stounge schonn am Virfeld fest. D'US-Moderatrice Ellen DeGeneres krut de "Carol-Burnett-Präis"als besonnesch TV-Perséinlechkeet. Den Tom Hanks gouf mam "Cecil B. DeMille Award" fir säi Liewenswierk gewierdegt.

There's no crying in baseball, but there is crying during acceptance speeches.



Tom Hanks receives the Cecil B. DeMille Award at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/gDBdZFabrU — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

D'Gewënner vun de wichtegste Film-Kategorien am Iwwerbléck:

Beschte Filmdrama - "1917"

Beschte Komedie/Musical - "Once Upon a Time...in Hollywood"

Beschte Schauspiller Filmdrama - Joaquin Phoenix ("Joker")

Beschte Schauspillerin Filmdrama - Renée Zellweger ("Judy")

Beschte Schauspiller Komedie/Musical - Taron Egerton ("Rocketman")

Beschte Schauspillerin Komedie/Musical - Awkwafina ("The Farewell")

Beschten Niewenduersteller - Brad Pitt ("Once Upon A Time...in Hollywood")

Beschten Niewenduerstellerin - Laura Dern ("Marriage Story")

Beschte Regie - Sam Mendes ("1917")

Beschte Filmsong - "I'm Gonna Love Me Again" aus "Rocketman" (Elton John, Bernie Taupin)

Beschten net-englischsproochege Film - "Parasite" (Südkorea)

Beschten Animatioun - "Missing Link"

All d'Gewënner an d'Nominéiert 2020 op ee Bléck.



D'Golden Globes gëllen no den Oscars als ee vun de wichtegste Präisser zu Hollywood. Si goufen zu Berverly Hills dëst Joer scho fir déi 77. Kéier verdeelt, Moderator war fir déi 5. Kéier de brittesche Komedian Rick Gervais.

Ee kritesche Moment gouf et direkt am Ufank vun der Präis-Verdeelung. "Et war e grousst Joer fir Pedophilie-Filmer mat Surviving R. Kelly, Leaving Neverland, The Two Popes", sou de Gervais. Nodeems e puer Spectateuren d'Gesiicht verzunn hunn, koum als Reaktioun: "Haalt de Mond! Ass mir egal."

Fir d'Auszeechnung vun der "Hollywood Foreign Press Association" (HFPA) decidéieren an de 25 Film- a Fernsehkategorien ronn 90 Journalisten, déi schonn zanter laangen zu Hollywood schaffen. Bei den Oscare sinn et der 9.000.