Ee vun den erfollegräichsten Zeechentrickfilmer soll zeréck op de groussen Ecran kommen.

Disney plangt nämlech e "Remake" vu Bambi, am Stil vun The Lion King, deen am Juli 2019 säi Comeback gefeiert hat. Dat huet déi US-amerikanesch Variety matgedeelt. Fir wéini d'Premiere vum Disney-Klassiker geplangt ass, steet awer nach net fest.

Geschriwwe gouf d'original Bambi-Geschicht vum Felix Salten am Joer 1923, deen d'Rechter u sengem Buch fir wéineg Geld verkaf hat. Den Zeechentrickfilm staamt aus dem Joer 1942.

Bannent de leschte Jore gouf et weltwäit e reegelrechten "Disney-Boom". Nieft The Lion King goufen Dumbo, Beauty and the Beast, The Jungle Book an Aladdin verfilmt. Domat net genuch... 2020 kënnt e "Live-Action-Remake" vu Mulan an de Kino an e Comeback vun Arielle ass och virgesinn. An 2021 dierfe sech Grouss a Kleng op Cruella freeën. De Film soll awer vun der Original-Geschicht ofwäichen. D'Emma Stone wäert hei d'Roll vum "Cruella de Vil" spillen.