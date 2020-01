D'MIL Asbl organiséiert Kultur-Projeten, déi fir Mënsche mat Demenz ugepasst sinn a se deementspriechend richteg encadréieren.

Dëse Weekend konnt een am CAPÉ zu Ettelbréck e Lidder-Nomëtteg verbréngen, bei deem Mënschen mat an ouni Demenz zesummen mat hire Familljen schéi Momenter erliewen konnten.

Ënnert dem Titel “Kanner o Kanner, o quel Bonheur”huet sech d’MIL asbl mam Komponist a Sänger Georges Urwald zesummegedoen, an e Gesangsspektakel fir eeler Leit mat Demenz organiséiert.

De Projet gouf am Oktober 2019 am Wunn- a Fleegeheim “Beim Goldknapp” zu Ierpeldeng lancéiert. D’Bewunner vum Fleegeheem goufen no hire Liblingslidder gefrot, déi dann am Festsall op enger Bün virgesonge goufen.

Bekannt Lëtzebuerger Lidder vum Poutty Stein, Dicks an dem Lentz, mä awer och international Klassiker stoungen um Programm, a hunn de Public begeeschtert matgerappt. Grad dann, wann d'Fiedem zu Raum an Zäit lues a lues räissen, ka Musek a virun allem d’Freed zu der Konscht nees Brécke bauen.

Mënsche mat Demenz sollen en Deel vun der Gesellschaft bleiwen an net einfach hannert de Mauere vun hiren Haiser an duerno hannert de Mauere vun de Fleegeheemer verschwannen. De Bilan vun de Kulturprojeten fir Mënschen mat Demenz ass ganz positiv.

Den 17. an 18. Oktober ginn am “Aalt Stadhaus” zu Déifferdeng weider ëffentlech Virstellungen organiséiert.