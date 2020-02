Déi bekannte amerikanesch Bestseller-Auteurin ass am Alter vun 92 Joer am Krees vun hirer Famill gestuerwen, esou hiren Editeur.

D'Mary Higgins Ckark gehéiert mat hire Kriminalromaner zu de meeschtverkaaften Auteuren op der Welt. Ënner anerem hiert Wierk Where Are the Children? war weltwäit en Hit an ass aktuell an der 75. Editioun ze kréien.